Vulkaan barst uit in Japan: as vliegt tot 6 km hoog 18 januari 2019

Op het kleine eiland Kuchinoerabu, in het uiterste zuiden van Japan, is de vulkaan Shindake gisteren uitgebarsten. Vulkaanas werd tot 6 km hoog de lucht in gespuwd. Door de uitbarsting "trilde alles alsof er een aardbeving was", zeggen getuigen. Niemand raakte gewond en er werden ook geen evacuaties verplicht op het eiland - waar amper 71 gezinnen wonen. Kuchinoerabu heeft geen vliegveld en is enkel bereikbaar per boot. Japan bevindt zich in de zogenaamde 'Ring van Vuur': het land telt meer dan honderd actieve vulkanen.