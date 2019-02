Vukovic tot 2021 in Genk 21 februari 2019

Tussen de intense onderhandelingen over Pozuelo door vond Racing Genk nog de tijd om de optie in het contract van Danny Vukovic te lichten. De 33-jarige doelman speelt ook de komende twee seizoenen in het shirt van Genk. "Ik ben opgelucht", zei hij gisteren. "Ik was zeker vragende partij, want ik voel me hier heel goed, zowel op als naast het veld. Twee jaar geleden was ik 31 en voetbalde ik nog in Australië. De droom om ooit in Europa te voetballen had ik toen al opgegeven. Nu sta ik hier, ongelooflijk." (KDZ)