Vukovic in de bres voor Australië

Australiër Danny Vukovic leeft enorm mee met de bosbranden die zijn land nu al weken teisteren. Daarom heeft de doelman van Genk beslist om de handen uit de mouwen te steken. Op de Facebookpagina van RC Genk veilt hij een shirtje dat enorm veel betekent voor hem. "Het gaat om het shirt dat ik gedragen heb tijdens onze kampioenenwedstrijd op Anderlecht. Het is van een grote emotionele waarde voor mij, maar ik wil het graag weggeven aan de hoogste bieder. De opbrengst gaat naar een organisatie in Australië die zich bezighoudt met hulp voor de slachtoffers van de bosbranden. Na een halve dag was het shirt van Vukovic al meer dan 700 euro waard.

