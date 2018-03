Vukovic: "Ik verwachtte de bal op de grond" 19 maart 2018

Doelman Danny Vukovic vertrok gisteren richting Noorwegen, waar hij vrijdag aan de slag is met de Australische nationale ploeg. Op weg daarnaartoe zal hij die kopbal van Emond wellicht nog een paar keer door zijn hoofd zien spoken. "Ik zat erbij, maar ik kon de bal niet uit mijn doel houden", zuchtte de Aussie. "Frustrerend om zo'n goal binnen te krijgen, zeker omdat ik eigenlijk geen bal heb moeten pakken. Alle lof voor Emond, want het was een prima kopbal vanuit een scherpe hoek, ik verwachtte eigenlijk dat hij de bal naar de grond zou knikken. Daar had ik me ook op ingesteld. Het is wel jammer dat we die goal krijgen uit een omschakelingsmoment omdat we vooraf wisten dat het de enige manier was waarop zij gevaarlijk konden zijn. Hier zal ik nog even van balen, dat staat vast."

