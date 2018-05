Vukotic duurste transfer ooit voor Waaslanders: 300.000 euro 11 mei 2018

00u00 0

Waasland-Beveren versterkt zich maandag met Aleksandar Vukotic (22, Ser) De grote (2m02) centrale verdediger komt over van het Bosnische Krupa. Hij arriveert zondag in ons land en legt maandag medische testen af. Zijn die goed, dan tekent hij een contract voor drie seizoenen op de Freethiel. Opvallend: Vukotic kost iets meer dan 300.000 euro en wordt zo de duurste inkomende transfer ooit voor W.-Beveren. Tot nog toe was die eer weggelegd voor Ryota Morioka (275.000 euro). Vukotic is na Bizimana, Keita en Gamboa al de vierde versterking richting volgend seizoen. (MVS)