Exclusief voor abonnees Vuilste plek van vakantiehuisje is de keuken 17 april 2019

00u00 0

Test Aankoop heeft zeventien vakantieparken in ons land onderzocht en in twee ervan stelde de consumentenorganisatie puur op het zicht al allerhande viezigheid vast. In de andere huisjes werd met uv-licht naar vuil gezocht. Dat toonde aan dat er vaak niet goed werd gepoetst. Test Aankoop vindt dan ook dat de consument te weinig waar krijgt voor zijn geld, want die betaalt makkelijk 40 tot 65 euro aan schoonmaakkosten. Opvallend: het toilet en de badkamer zijn meestal niet de vuilste plaatsen in vakantiehuisjes, dat is de keuken.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen