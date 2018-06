Vuil worden verplicht op modderdag 28 juni 2018

De kinderen die gisteren kwamen spelen in recreatiepark Hengelhoef in Limburg, keken niet op een veeg meer of minder. Het was modderdag en dat betekent: vúil worden. Het was van moeten, want de jongsten konden er moddertaarten bakken, modderschilderijen maken of in een lekker moddersoepje roeren. Ook de mama's en papa's bleven niet schoon, sommigen zagen zelfs hun gezicht ingesmeerd worden. (MMM)

