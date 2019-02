VUB-prof heeft z'n eigen kikker 16 februari 2019

Een nieuwe kikkersoort die ontdekt werd in India is genoemd naar professor Franky Bossuyt van de Vrije Universiteit Brussel. Het was de ontdekker, professor Sathyabhama Das Biju, die besloot om de kikker - de Mysticellus franki - naar zijn leermeester te vernoemen. Sathyabhama Das Biju promoveerde bij Bossuyt aan de VUB en is nu als wetenschapper succesvol in Delhi. In de West-Ghats, een bergketen in het westen van India, ontdekte hij de kikker. Het dier heeft een lichtbruine rug en hoofd. De zijkanten van het lichaam zijn donkerbruin en de buik is wit en donkerbruin gevlekt. Bijzonder aan de Mysticellus franki is dat de genetisch meest verwante kikkersoort zich maar liefst 2.000 kilometer verderop in Zuidoost-India bevindt. Met de naamgeving eert zijn voormalige leerling professor Bossuyt voor "zijn rol in het wereldwijde amfibieënonderzoek en -onderwijs, en in het bijzonder voor zijn bijdrage aan de studie van Indiase amfibieën".

