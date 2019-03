VUB-prof die IS-kinderen ging onderzoeken, houdt protestwake 01 maart 2019

00u00 0

Op het Muntplein in Brussel vindt vanavond een protestwake plaats voor de kinderen van IS'ers die gevangenzitten in Syrië. Initiatiefnemer is professor Gerrit Loots, de VUB-psycholoog die de kinderen in oktober vorig jaar ter plekke is gaan onderzoeken en ervoor pleit om hen terug te halen. Hij krijgt nu steun van de burgercomités van 'Breng Ze Terug', die de komende twee vrijdagen ook wakes in Antwerpen en Kortrijk organiseren. Er loopt ook al een petitie die de Belgische overheid vraagt om "snel en actief" tot repatriëring over te gaan. Daarbij wordt ook gevraagd om de moeders terug te halen, zodat ze hier vervolgd kunnen worden. Woensdag ontsloeg het Brusselse hof van beroep de Belgische regering nog van de verplichting om actief te ijveren voor de terugkeer van Bouchra Abouallal en Tatiana Wielandt, twee Antwerpse IS-weduwen die al een jaar met hun zes kinderen in een Koerdisch gevangenenkamp zitten. (GVV)

HLN