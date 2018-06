VUB-onderzoekster die vaccin ontwikkelde, is 'Wetenschapstalent van het jaar' 02 juni 2018

Het gerenommeerde wetenschapsblad 'New Scientist' heeft VUB-onderzoekster Damya Laoui (33, foto) bekroond tot 'Wetenschapstalent 2018'. De Vlaams-Algerijnse laureate ontwikkelde een vaccin dat kankerpatiënten moet beschermen tegen uitzaaiingen. Ze gebruikte daarvoor immuuncellen die zich in de tumor zelf bevinden. Het gaat om een belangrijke doorbraak, want van alle kankersterfgevallen in de wereld is 90 procent terug te voeren op terugkerende tumoren of uitzaaiingen. Jurylid Lieve van Hoof roemde Laoui om haar onderzoeksaanpak. "Het gebruik van lichaamseigen cellen in de bestrijding van kanker is een nieuwe richting in dit onderzoeksveld. Meerdere onderzoekers die voor de prijs genomineerd waren houden zich bezig met immuuntherapie, maar Laoui stak daar bovenuit." Het vaccin heeft ook minder bijwerkingen dan de huidige methodes. Binnen een paar jaar hoopt de VUB-onderzoekster te beginnen met klinische studies waarbij het vaccin voor het eerst op mensen wordt getest. (YDS)

