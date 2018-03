VTM verhuist 'Connie & Clyde' naar Vitaya 08 maart 2018

Eva Van Der Gucht (foto) kruipt weer in de huid van koppelaarster Connie Coninx voor het tweede seizoen van 'Connie & Clyde'. Dat is niet, zoals het eerste in 2013, te zien op VTM, maar wel op Vitaya. Opvallend, want het gaat om een eigen en dure serie. Waarom ze dan niet uitgezonden wordt op de grootste zender? "We hebben gemerkt dat Vlaamse reeksen goed gesmaakt worden door de Vitaya-kijker. Zo zonden we al 'Code 37' en 'Clan' uit. Daarom denken we dat 'Connie & Clyde' daar ook goed zal passen", klinkt het bij VTM. Dat het tweede seizoen zo veel vertraging opliep, vinden ze erg jammer.

