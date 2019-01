VTM-omroepsters (en -omroeper) kleuren opnieuw je dag 23 januari 2019

Waar is de tijd dat omroepsters de tv-programma's nog aan elkaar praatten? VRT zwaaide zijn omroepsters uit in 2015, aan de Medialaan werden de presentatrices al in 2008 van het scherm gehaald. Maar daar komt volgende week verandering in. Want voor de dertigste verjaardag van VTM zal de kijker vijf dagen na elkaar als vanouds verwelkomd worden door bekende gezichten. Alleskunner Nathalie Meskens (foto) mag maandag alvast de spits afbijten, de andere gezichten blijven nog een verrassing. VTM geeft wel al prijs dat er ook een mannelijke omroeper tussen zal zitten.

