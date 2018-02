VTM maakt Vlaamse versie van succesreeks 'De Luizenmoeder' 13 februari 2018

VTM gaat een eigen versie uitzenden van 'De Luizenmoeder', de populaire comedyreeks die sinds begin dit jaar te zien is in Nederland. De serie breekt er alle kijkcijferrecords en krijgt niks dan lovende kritieken. 'De Luizenmoeder' speelt zich af in één van de meest herkenbare strijdperken: de basisschool. Want iedereen is ooit wel naar school geweest, heeft er nu kinderen zitten of zit er nog altijd. De serie is een satire op het gedrag van ouders, schoolpersoneel en kinderen in een minimaatschappij die erg op de hedendaagse wereld lijkt. Met eigen schoolpleinregels, parkeerbeheer, hangouders, tienminutengesprekken, klassenapp-groepjes en... luizenmoeders. De opnames voor de Vlaamse versie gaan nog dit jaar van start. De uitzenddatum zal later bekendgemaakt worden. (DBJ)

