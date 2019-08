Exclusief voor abonnees VTM maakt Vlaamse versie 'Steenrijk, straatarm' 16 augustus 2019

VTM gaat een eigen versie maken van de Nederlandse reeks 'Steenrijk, straatarm', die eerder al werd uitgezonden op Vitaya. In het programma ruilen een rijk en een arm gezin een week lang van huis én van leefgeld. Nadien ontmoeten ze elkaar om hun ervaringen te delen. Opvallend: ook enkele bekende Vlamingen namen al deel aan de show. Zo waren 'The Sky is the Limit'-gezichten Michel Van den Brande en zijn vriendin Sofie, Jan Kriekels en zijn zoon Calvin en Peter Van den Berge en zijn gezin allemaal al te zien in het programma. Met weinig succes, want vooral Van den Brande en Kriekels kregen erg veel kritiek van de Nederlandse kijkers.

