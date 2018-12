VTM Kzoom en Kadet maken plaats voor VTM Kids (Jr.) 13 december 2018

00u00 0

Vanaf de kerstvakantie start Medialaan met twee nieuwe kinderzenders. VTM Kzoom en Kadet worden ten grave gedragen en vervangen door VTM Kids en VTM Kids Jr. Op de nieuwe zenders zijn grotendeels dezelfde nationale en internationale programma's te zien, maar ze worden aangevuld met vlogs die op tv en op YouTube te zien zullen zijn. Desondanks blijft ook het VTM-ochtendblok van 6 tot 10 uur, dat sowieso gereserveerd was voor kinderen, bestaan. "Dat blok noemden we al VTM Kids", vertelt Serge Van Eyck, hoofd Kids bij Medialaan. "Dat project is bijzonder geslaagd. Het is dan ook logisch dat we de lijn doortrekken en onze aparte kinderkanalen nu ook profileren onder de noemers VTM Kids en VTM Kids Jr." (DBJ)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN