VTM-journalist Boudewijn Van Spilbeeck wordt Bo

Op zijn 58ste zet VTM-journalist Boudewijn Van Spilbeeck de stap om definitief als vrouw door het leven te gaan. Bo voelde zich al vele jaren - een heel leven, eigenlijk - een vrouw en kleedde zich ook zo. "Mijn eerste herinnering aan de gedachte dat ik een meisje wou zijn, was toen ik 8 jaar was", schrijft ze in een open brief. Echtgenote Marianne was al voor het huwelijk op de hoogte, klinkt het. Uit alles blijkt ook dat hun twee volwassen kinderen Bo steunen in de transformatie. "We zijn vastberaden om deze moeilijke tocht samen af te leggen en tot een goed einde te brengen." Bo Van Spilbeeck wil voortaan een rolmodel zijn voor mensen met gelijkaardige gevoelens. Ze zal even van het scherm verdwijnen, tot de operaties en transitie afgerond zijn, maar keert daarna terug - werkgever VTM staat pal achter het schermgezicht.

