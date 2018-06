VTM haalt 'Lili en Marleen' van onder het stof 19 juni 2018

Zo'n 24 jaar geleden is het al dat de eerste aflevering van 'Lili en Marleen' te zien was op VTM. En nu, negen jaar nadat de kijker afscheid nam, komt de populaire reeks terug. Vanaf midden juli zendt VTM elke werkdag het eerste seizoen weer uit. De Tweede Wereldoorlog is net voorbij, en in het Antwerpse café De Lichttoren maken we kennis met 'apsjaar' Rik (wijlen Frank Aendenboom), Nieke (Christel Domen), Lisa (Marilou Mermans), Ida (Simonne Peeters) en Jef (Carry Goossens), die weer maar eens niet kan werken omwille van z'n pijnlijke voet.

