VTM en VIER wachten nog even 10 december 2018

00u00 0

Hoewel Eén vandaag al zijn voorjaarsprogrammatie bekendmaakt, doen VTM en VIER dat pas begin januari. De commerciële zenders schuiven hun kijkcijferkanonnen dan ook wat later naar voren. VTM start begin 2019 al snel met 'The Voice'- zonder kids of seniors - en pakt daarnaast uit met 'De wereld rond met 80-jarigen' en de prestigieuze fictiereeks 'De bende van Jan De Lichte'. Bij VIER wordt de fictiereeks 'De dag' al in januari gelanceerd en mag Jani Kazaltzis met 'Zo man zo vrouw' aan de slag. Iets later wordt 'Huis uit handen' met presentatrice Dina Tersago, een nieuwe reeks van 'Schatten van mensen' en uiteraard een nieuw seizoen van 'De mol' gebracht.