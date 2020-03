Exclusief voor abonnees VTM en Qmusic beantwoorden vragen en brengen groetjes over in liveshow 'Blijf in uw kot!' 17 maart 2020

VTM en Qmusic slaan de handen in elkaar voor een nieuwe show: 'Blijf in uw kot!'. Het wordt livetelevisie op 'coronawijze' - vanuit "een kot" en met onbemande camera's. Elke dag tussen 9 en 12 uur zullen een VTM-schermgezicht en een Qmusic-dj - op veilige afstand van elkaar - het programma presenteren. Ze zullen vragen van kijkers en luisteraars beantwoorden, huiskamerverhalen delen en groetjes overbrengen voor al wie thuiszit door de coronacrisis. Vincent Fierens (links) en Jens Dendoncker beten gisteren alvast de spits af. "Zoals op de radio, gaan we nu ook op tv met mensen praten", zegt Robin Vissenaekens, programmadirecteur radio. "Dit is een ongeziene situatie voor iedereen, dus als massamedium hebben wij nu een rol te spelen", voegt Maarten Janssen toe, channelmanager bij VTM. "We moeten informeren met 'VTM Nieuws', maar ook zorgen voor genoeg sociaal contact en verbinding. We roepen dus iedereen op: blijf in uw kot en laat van je horen. Het wordt improviseren, een stevige portie rock-'n-roll, want dit was niet gepland. Maar we maken er samen het beste van."

