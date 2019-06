VS zetten druk op België: “Haal IS-strijders weg uit Syrië” MR

27 juni 2019

05u00 5 De Krant De Verenigde Staten sporen ons land aan Belgische IS-strijders en hun families te repatriëren uit detentiekampen in Syrië. Washington vreest dat ze er anders ontsnappen. Dat vernam 'De Morgen' van een topfunctionaris van het State Department, het ministerie van Buitenlandse Zaken.

"De beste manier om te verhinderen dat jullie IS-strijders ooit terugkeren naar het slagveld of naar terreurcellen, is ze repatriëren om bij jullie berecht te worden." Met die boodschap spoort een topfunctionaris van het State Department onze regering aan haast te maken met de repatriëring van de gevangen Belgische Syrië-strijders. De VS schatten hun aantal nog op "maximaal honderd". De voorbije jaren vertrokken 292 strijders vanuit ons land, waarvan minstens 142 gesneuveld zijn.

Sinds IS op het Syrische slagveld is verslagen, worden nu al 2.000 buitenlandse IS-strijders gevangengehouden. Het is de grote omvang van deze groep die Washington zorgen baart, want het gaat om geharde IS-strijders met slagveldervaring. Het zit Washington hoog dat België en andere EU-landen talmen. "Het ontbreekt jullie aan politieke wil." Het excuus dat de operatie logistiek te complex is, gaat er niet in. "Wij staan klaar om helpen. We maakten dat in onze contacten ook al duidelijk"

De tijd dringt, ook om Belgische vrouwen en kinderen terug te halen. In al-Hol, van waaruit België deze maand nog zes weeskinderen evacueerde, ontsnapten al vrouwen met mensensmokkelaars.

De VS kanten zich ook tegen het ontnemen van de nationaliteit - "de ervaring met Osama bin Laden leert dat extremisten zich dan in fragiele staten kunnen hergroeperen" - en zijn ook niet gewonnen voor een internationaal tribunaal - "want dat duurt te lang, is te duur en een overlast voor de lokale landen." (MR)