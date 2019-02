VS zeggen historisch ontwapenings- verdrag op 02 februari 2019

00u00 0

De Verenigde Staten stappen uit het verdrag voor middellange nucleaire wapens, een historisch ontwapeningsakkoord met de voormalige Sovjetunie. Het waren Reagan en Gorbatsjov die het in 1987 ondertekenden. Washington zegt dat het verdrag geen zin meer heeft omdat Rusland zich er niet aan houdt. Moskou zou immers nieuwe raketten ontwikkelen die een reikwijdte hebben van meer dan 500 kilometer - wat verboden is door het verdrag. De opzegging gaat gepaard met een overgangsperiode van zes maanden en het Witte Huis verduidelijkte dat het verdrag kan blijven bestaan als Rusland de wapens in die periode vernietigt. Maar Moskou beweert dat de projectielen een kleinere reikwijdte hebben. De NAVO laat verstaan de Amerikaanse beslissing te steunen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN