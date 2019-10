VS wil 25% invoertaksen heffen op onze kaas en yoghurt BELGISCHE BOEREN ZWETEN RUZIE BOEING-AIRBUS UIT Johan Van Geyte

04 oktober 2019

05u00 0 De Krant De ruzie tussen de VS en Europa over hun wederzijdse steun aan de lokale vliegtuigindustrie valt nu ook op het dak van de Belgische kaasmakers en melkboeren. Ze worden getroffen door vergeldingsmaatregelen, maar de directe schade valt gelukkig nog mee.

De VS beschuldigt Europa er al jaren van om onrechtmatige staatssteun te geven aan vliegtuigbouwer Airbus. Tegelijk beschuldigt Europa de VS hetzelfde te doen met Boeing.

De VS kreeg alvast gelijk van de Wereldhandelsorganisatie. Als sanctie mogen ze extra taksen heffen op de invoer van Europese goederen. De meeste worden opgelegd voor goederen uit Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, de vier landen die door de VS worden beschouwd als de verschaffers van de illegale subsidies. Maar samen met nog een aantal andere landen wordt ook België getroffen.

Vanaf 18 oktober

Op de lijst van goederen waarop de VS vanaf 18 oktober 25% invoertaksen willen heffen, prijken voor ons land een aantal kaassoorten, yoghurt, peren en varkenvlees.

Maar de directe schade lijkt al bij al goed mee te vallen voor de Belgische land- en tuinbouw en voedingssector. "Vorig jaar voerden we maar voor 4 miljoen euro aan kaas uit naar de VS. Met wat andere producten als boter en consumptie-ijs erbij kwamen we aan 6 miljoen euro omzet. Op een totale export van 3,5 miljard euro aan zuivelproducten is dat erg beperkt. Bovendien is het erg moeilijk te zeggen welke producten precies worden getroffen. Dat neemt niet weg dat het onaanvaardbaar is dat we het slachtoffer worden van een probleem in een totaal andere sector. Bovendien kan de indirecte schade groter zijn dan de directe schade. Toen Rusland een embargo uitvaardigde, werd 1% van onze export getroffen, maar kwam er toch een grotere prijsdruk voor een aantal kaassoorten, omdat Duitsland en Nederland nieuwe bestemmingen zochten voor hun weggevallen uitvoer", zegt afgevaardigd bestuurder Renaat Debergh van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie.

Peren en varkenvlees

Naast de zuivelproducten staan ook peren op de lijst. "Maar dat is zeer beperkt", zegt algemeen secretaris Luc Vanoirbeek van het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen. "We proberen al lang om in de VS binnen te raken met verse peren, maar dat lukt nauwelijks of niet wegens het protectionisme van de Amerikanen."

Ook varkensvlees prijkt op de lijst, maar ook hiervoor is de impact verwaarloosbaar. Volgens Febev - de Federatie van het Belgische Vlees die de slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels vertegenwoordigt - is er al sinds 2001 geen export van vers varkensvlees meer naar de VS.

Het ziet er trouwens naar uit dat Europa met tegenmaatregelen komt. Begin 2020 moet de Wereldhandelsorganisatie zich buigen over mogelijk sancties die Europa mag treffen voor de staatssteun die de VS aan Boeing geeft.