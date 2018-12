VS waarschuwt voor terreur in Barcelona 26 december 2018

00u00 0

De Catalaanse politie onderzoekt of terroristen een aanslag plannen in Barcelona. De Amerikaanse autoriteiten hadden daar via Twitter voor gewaarschuwd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken had het specifiek over de zones rond de populaire boulevard Ramblas. De dreiging werd niet officieel bevestigd, maar er zijn wel extra veiligheidsmaatregelen afgekondigd op drukke plaatsen. Volgens Spaanse media zouden ordediensten in een interne nota spreken over "het risico op een aanslag met een bus" en zouden ze zoeken naar een man van Marokkaanse origine met een busrijbewijs.