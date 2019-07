Exclusief voor abonnees VS vragen extra Belgische soldaten in Syrië, maar regering weigert 19 juli 2019

De Verenigde Staten hebben ons land gevraagd extra militairen naar Syrië te sturen in de strijd tegen Islamitische Staat. Dat heeft minister van Defensie Didier Reynders (MR) gisteren bevestigd. België kreeg op 23 mei een brief met de vraag naar grondtroepen, vliegtuigen voor verkenningsvluchten en 'kinetische operaties' (bombardementen) en medische ondersteuning. Amerika wil zijn troepen gedeeltelijk terugtrekken uit het noordoosten van Syrië en vraagt dat enkele Europese landen hun militaire inzet verhogen. Ons land is niet van plan op die vraag in te gaan, klonk het in de Kamercommissie Landsverdediging. "Daar is ook politieke goedkeuring voor nodig", antwoordde Reynders. Ook Duitsland heeft geweigerd. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk willen wel extra soldaten sturen.

