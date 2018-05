VS vist speciale eenheid uit Koude oorlog weer op 08 mei 2018

De verhoudingen tussen Rusland en het Westen zijn al een tijdje aan de koele kant, en dus halen de Amerikanen ook de middelen van de Koude Oorlog weer boven. De Tweede Vloot, een speciale eenheid van de marine, zal opnieuw Russische onderzeeërs in het oog houden in de westelijke helft van de Atlantische Oceaan. Het commando waakt over een vrij transport tussen de VS en Europa. In 2011 werd de eenheid opgeheven.