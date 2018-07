VS twijfelt of Noord-Korea kernwapens ontmantelt 02 juli 2018

Amerikaanse geheime diensten twijfelen eraan of Noord-Korea wel degelijk zijn nucleaire wapens ontmantelt. Pyongyang heeft in de voorbije maanden wel een testsite voor kernkoppen vernietigd, maar zou de productie van onder meer verrijkt uranium de laatste maanden hebben opgevoerd. Dat wordt gebruikt voor de productie van kernbommen. Op 12 juni hebben de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un elkaar in Singapore ontmoet. In een gezamenlijke verklaring engageerde Pyongyang zich tot nucleaire ontwapening. Waarop Trump nadien beweerde dat de Noord-Koreaanse nucleaire dreiging van de baan was. (LVB)