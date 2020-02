Exclusief voor abonnees VS tellen nu al 64 gewonde militairen door Iraanse raketaanval 01 februari 2020

00u00 0

De tol van de Iraanse aanval op een VS-legerbasis in Irak is verder toegenomen. Het Pentagon heeft het aantal soldaten die gewond zijn geraakt opnieuw naar boven bijgesteld. Volgens de meest recente cijfers liepen 64 militairen een licht hersenletsel op. Eerder was er sprake van 50 gewonden en net na de feiten had VS-president Donald Trump zelfs verklaard dat er geen enkel slachtoffer was. De aanval op de luchtmachtbasis van Ain Al-Asad gebeurde op 8 januari en was een vergelding voor de Amerikaanse aanslag op de Iraanse majoor-generaal Qassem Soleimani.