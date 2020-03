Exclusief voor abonnees VS steekt Italië en China voorbij 27 maart 2020

"Wetenschappers hadden er al voor gewaarschuwd dat de Verenigde Staten op een dag het hardst getroffen land zouden worden. Dat moment is nu aangebroken", schreef de New York Times op haar website. Het land stak gisteravond China en Italië voorbij wat betreft het aantal besmettingen en telt nu de meeste coronagevallen ter wereld - het zijn er intussen 81.864, tegenover 81.285 in China, weet de Financial Times. Er zijn ook al meer dan 1.000 mensen aan het virus bezweken. Vooral deelstaat New York is hard getroffen. Geen enkele staat is nog coronavrij. (FT)