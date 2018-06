VS stappen uit Mensenrechtenraad 20 juni 2018

De Amerikaanse regering trekt zich terug uit de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. De raad is volgens de VS "hypocriet en bevooroordeeld tegen Rusland". In de Mensenrechtenraad, die in 2006 werd opgericht, zetelen 47 leden.

