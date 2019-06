Exclusief voor abonnees VS riskeren niet langer 'mazelenvrij land' te zijn 01 juni 2019

Het aantal gevallen van mazelen in de VS is op het hoogste niveau sinds 1992. Er zijn sinds het begin van 2019 al 971 nieuwe patiënten met deze besmettelijke ziekte geregistreerd, zo maakte het gezondheidsagentschap Centers for Disease Control and Prevention bekend. "Als er in de zomer en herfst nog nieuwe gevallen bijkomen, kunnen de VS hun status als 'mazelenvrij land' verliezen", stelt het agentschap vast.

