VS op hun sterkst, België nog meer verzwakt in Davis Cup 22 maart 2018

Die kwartfinale van de Davis Cup in Nashville tegen Amerika (6-8 april) was al een 'mission impossible' met de afwezigheid van David Goffin (oogonderzoek) en Steve Darcis (elleboogblessure) en is sinds gisteren nog wat hopelozer geworden. De Belgische nummer vier op de wereldranglijst, Julien Cagnina (ATP 240), ging immers onder het mes om een polsletsel op te lossen waar hij al maanden last van heeft en zal pas in de zomer zijn wederoptreden maken. Kapitein Johan Van Herck, die hoogstwaarschijnlijk ook Arthur De Greef en Kimmer Coppejans niet zal selecteren omdat zij een selectie voor de eerste ronde tegen Hongarije weigerden, zal nu moeten terugvallen op Ruben Bemelmans (ATP 116), Joris De Loore (ATP 327), Christopher Heyman (ATP 263), het dubbelduo Gillé-Vliegen of de jonge Zizou Bergs (ATP 651). Mooie ervaring voor die jongens sowieso, maar of ze veel in de pap te brokken zullen hebben tegen Jack Sock (ATP 11), Sam Querrey (ATP 14) en John Isner (ATP 17) is een ander verhaal. De Amerikaanse kapitein Jim Courier selecteerde daarnaast ook nog Ryan Harrison (ATP 53) en Steve Johnson (ATP 54) voor zijn team. (FDW)

