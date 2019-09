Exclusief voor abonnees VS ontsnapt aan nederlaag op WK 04 september 2019

Basketbal

Op het WK in China ontsnapte de Verenigde Staten nipt aan een nederlaag. In de tweede groepswedstrijd dwong Turkije de titelverdediger en favoriet tot het uiterste. Pas na een verlenging viel de beslissing. De VS won met 93-92. (BDD)