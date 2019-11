Exclusief voor abonnees VS is eerste land dat uit klimaatakkoord Parijs stapt 06 november 2019

De Verenigde Staten hebben officieel het proces opgestart om zich uit het klimaatakkoord van Parijs terug te trekken, als eerste land van de 195 ondertekenaars. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo eergisteren, op de eerste dag dat Washington wettelijk die stap kon zetten, gezegd. President Donald Trump is nooit fan geweest van het klimaatakkoord van Parijs omdat het volgens hem nefast zou zijn voor de Amerikaanse economie. Eind 2015 ondertekende zijn voorganger Barack Obama het verdrag. Trump had in zijn kiescampagne al beloofd uit het verdrag te zullen stappen. Sinds zijn intrede in het Witte Huis schroefde Trump ook al tientallen andere regels rond milieu en duurzaamheid terug.

