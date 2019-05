Exclusief voor abonnees VS gunnen Huawei drie maanden uitstel 22 mei 2019

Het verbod voor Amerikaanse techbedrijven om producten ter beschikking te stellen van het Chinese Huawei wordt opgeschort tot midden augustus. Dat geeft de grootste techgroep van China de gelegenheid om lopende contractuele verplichtingen na te komen en software-updates door te voeren bij bestaande toestellen, zegt het Amerikaanse ministerie voor Handel. Door het verbod op een samenwerking met Huawei heeft internetreus Google al gezegd dat het Chinese bedrijf geen toegang meer zal hebben tot zijn mobiele diensten. Ook de Amerikaanse chipbedrijven Qualcomm, Broadcom en Intel zouden hun leveringen aan Huawei staken. De Chinezen maakten zich gisteren sterk dat de Amerikanen er niet in zullen slagen het bedrijf te isoleren. "Amerika onderschat ons", klonk het bij Huawei. "Voor 5G hebben we al een voorsprong van twee tot drie jaar en als er problemen zijn met de bevoorrading, hebben we alternatieve opties."

