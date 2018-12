VS-gezant in Syrië stapt op, maar Trump "kent hem toch niet" 24 december 2018

Na defensieminster Jim Mattis heeft nu ook de Amerikaanse speciale gezant in de coalitie tegen IS zijn ontslag ingediend. Hij deed dat uit protest tegen Donald Trumps beslissing om zijn troepen zonder enig overleg terug te trekken uit Syrië. De president, die vrijdag nog tweette dat hijzelf IS meer schade heeft berokkend dan al zijn voorgangers, reageerde dat hij de door Obama benoemde topdiplomaat Brett McGurk niet eens kent. En waar hij vorige week nog zei dat IS helemaal verslagen is, heet het nu dat "andere landen" die klus wel zullen klaren. (GVV)