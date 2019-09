Exclusief voor abonnees VS geven Iran schuld van droneaanval Saoedi-Arabië 16 september 2019

In Saoedi-Arabië is er zaterdag zware schade berokkend aan twee cruciale petroleuminstallaties van het staatsoliebedrijf Saudi Aramco. Dat gebeurde met een droneaanval die door de Houthi-rebellen in buurland Jemen opgeëist is. Tegen die rebellen vecht Saoedi-Arabië een bloedige oorlog in Jemen. Maar volgens de VS is Iran de ware schuldige. Iran steunt de Houthi-rebellen en geldt ook als aartsvijand van Saoedi-Arabië omdat beide landen ernaar streven de machtigste in de regio te zijn. Iran ontkent de aantijging en ook buurland Irak, waar een met Iran bevriend bewind aan de macht is, spreekt geruchten tegen dat de aanval uitgevoerd zou zijn vanop haar grondgebied. De aanval dreigt wel te gaan wegen op de relatie tussen de VS en Iran, die de voorbije weken juist wat was bekoeld. (GVV)

