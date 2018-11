VS gaat Turkse prediker niet uitleveren 19 november 2018

00u00 0

De uitlevering van de Turkse prediker Fethullah Gülen aan Turkije is niet aan de orde. Dat zegt president Donald Trump. Volgens tv-zender NBC zou het Witte Huis de juridische mogelijkheden onderzoeken om Gülen te laten vertrekken naar Turkije, maar dat ontkent Trump dus. "We bekijken wel wat we voor Turkije kunnen doen", aldus de president.