VRT zet het weekend in met twee Oscarfilms

Het awardseizoen is in volle gang en daar pikt de VRT gretig op in door twee recente Oscarfilms uit te zenden. Op Eén is Julianne Moore te zien, die haar eerste en enige Oscar vijf jaar geleden won met haar vertolking als de 50-jarige docente taalkunde Alice Howland in 'Still Alice'. Haar wereld stort in wanneer ze beseft dat ze aan alzheimer lijdt. Op Canvas speelt Casey Affleck - de broer van Ben - in 'Manchester by the Sea' de zwaarmoedige Lee. Hij krijgt plots de voogdij over zijn neefje toegewezen en wordt dus verplicht opnieuw een normaal leven te leiden. En voor wie het allemaal iets luchtiger mag, is er nog de ronduit lachwekkende acteerprestatie van George Clooney als Batman op VIER in 'Batman & Robin', en de zwoele ogen van wijlen Heath Ledger als onweerstaanbare vrouwenmagneet in 'Casanova' op VIJF. (DBJ)

