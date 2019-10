Exclusief voor abonnees VRT vist ook de 'De parelvissers' op uit archief 31 oktober 2019

00u00 0

De openbare omroep moet besparen van de Vlaamse regering. Na de herhaling van de West-Vlaamse cultreeks 'Bevergem' op dinsdag, haalt de VRT daarom vanavond 'De parelvissers' van onder het stof. De eerste fictiereeks van Tom Lenaerts - uit 2006 - gaat over een groep voormalige collega's die na jaren weer bij elkaar komen tijdens een weekend in de Ardennen. Ooit werkten ze allemaal bij hetzelfde productiehuis De parelvissers, tot één van hen ervandoor ging met 2,5 miljoen euro van het bedrijf. Het productiehuis ging failliet en de vrienden verloren elkaar uit het oog, maar vijf jaar later komt de groep weer bij elkaar omdat ze een documentaire wil maken over de verdwijning.(DBJ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu