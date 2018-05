VRT-sportzomer Gilles De Coster keert terug naar de radio voor 'Sporza Tour' 30 mei 2018

00u00 0

VIER-presentator Gilles De Coster is "blij als een kind en nu al behoorlijk zenuwachtig", nu hij straks opnieuw te horen zal zijn op Radio 1. Samen met collega Gert Geens is hij de gastheer van het Ronde van Frankrijk-programma 'Sporza Tour'. Het duo presenteerde dat al een eerste keer in 2008. Bij de overstap van Gilles naar SBS werd ook een streep getrokken onder zijn radiowerk. "Dat ik nu opnieuw welkom ben, is bijzonder leuk", zegt hij.

