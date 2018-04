VRT-reporters zijn op alles voorzien 26 april 2018

De journalisten van de VRT die gisteren verslag uitbrachten van de controles in Peterbos, kregen beschermende vesten en helmen, die eruitzagen als verstevigde zwarte petten, mee van de nieuwsdienst. Hun collega's van 'Terzake' werden maandag nog bekogeld met stenen toen ze in de buurt wilden filmen. "We bekijken voor elk binnen- en buitenlands item wat de gevaren zijn", legt woordvoerder Hans Van Goethem uit. "Als blijkt dat journalisten risico lopen, kunnen we ze beschermende kleding meegeven. Soms leggen we bepaalde restricties op, bijvoorbeeld genoeg afstand houden." De journalisten hadden de beschermende kledij uiteindelijk niet nodig en hebben ze dus niet gedragen. "Dat is ook niet verplicht." (SRB)

