VRT NWS heeft twee nieuwe hoofdredacteurs

De VRT-nieuwsdienst heeft twee nieuwe hoofdredacteurs aangesteld. Dimitri Verbrugge (35) staat vanaf nu aan het hoofd van 'Het journaal' en Elke Jacobs (41) wordt hoofdredacteur 'Digitaal en Jong', het onderdeel dat de website en de app aangaat. Verbrugge begon bij de VRT als redacteur bij 'Karrewiet', was verslaggever voor 'Het journaal' en was vijf jaar lang hoofd buitenland. Hij vervangt Inge Vrancken, die in maart besliste om haar functie als hoofdredacteur neer te leggen en opnieuw verslaggever te worden. Elke Jacobs komt van de radiopoot van de nieuwsredactie. Ze was onder meer stem en producer bij Studio Brussel. Jacobs vervangt Brecht Decaestecker. Hij keerde terug naar DPG Media, waar hij hoofdredacteur van 'Het Laatste Nieuws' is.

