VRT-netmanager over nieuw elan Canvas: "We willen de kijkers niet meer betuttelen" NETMANAGER OLIVIER GORIS OVER Z'N PLANNEN VOOR HET ZORGENKIND VAN DE VRT Redactie

26 juni 2018

00u00 0 De Krant Topkwaliteit zonder compromissen. Daar wil Olivier Goris (49) naartoe met Canvas, de zender waar hij sinds een halfjaar netmanager van is en al een paar jaar het zorgenkind van de VRT. "Canvas moet niet de kleine broer van Eén worden, maar ik geef toe: soms brachten we programma's die té veel niche waren."

Hij moet nog 50 worden, maar Olivier Goris heeft er al een kwarteeuw tv-werk opzitten. Het was muziekjournalist Jan Delvaux die hem bij Marcel Vanthilt dropte. Via de intussen ter ziele gegane betaalzender SuperSport belandde Goris bij het opstartende Woestijnvis, waar hij het tot programmadirecteur schopte. Toen het productiehuis VT4 kocht, verkaste hij naar de VRT. Vier jaar geleden nam hij er Eén onder zijn hoede als netmanager, en sinds zes maanden ook Canvas. Een extra, haast voltijdse job, want Canvas is al een paar jaar het zorgenkindje binnen de VRT. Van nieuws- en cultuurbastion in betere tijden verworden tot één van de kleinste Vlaamse zenders, die moest toezien hoe Q2, VIJF en Vitaya soms meer kijkers wisten te verleiden. "Voor alle duidelijkheid: Canvas had al een goeie basis. Daar wil ik verder op werken. Het moet niet de kleine broer van Eén worden, en ook niet 'ver-éénen'. Canvas stond niet in brand. Ik wil het enkel verfijnen. Verbeteren."

Bij welke programma's liep het fout?

"Het is gevaarlijk om zomaar wat titels te geven. We hebben misschien te veel in vraag gesteld. Onderweg hebben we programma's gehad die te veel niche waren, te weinig potentiële kijkers hadden. Televisie blijft een massamedium. In de drang om Canvas te vernieuwen is er een periode geweest dat er te weinig is nagedacht voor wie we eigenlijk tv maakten. Je mag de kijker verrassen, graag zelfs, maar je mag nooit zeggen dat de kijker je niet interesseert."

Waar moet de zender anno 2018 voor staan?

"Canvas moet compromisloze topkwaliteit brengen, op maat gemaakt. Als je Canvasfan bent, moet je altijd het gevoel hebben dat de zender je topkwaliteit aanbiedt en geen compromissen. Eén is dan weer heel breed en verbindend en moet ervoor zorgen dat niet alleen ik, maar ook mijn kinderen én mijn ouders het leuk vinden wat ze zien. Bij Canvas moet je het gevoel hebben dat elk programma precies op maat is gemaakt voor jou. Telkens weer."

Wie is de Canvaskijker eigenlijk?

"Die is moeilijk te omschrijven. Dé Canvaskijker bestaat niet meer. De Canvaskijker van vandaag kiest zijn tv-menu en shopt ook bij Eén en de andere zenders. De kijker die van Canvas houdt, is streng op kwaliteit en wil dat je dozen voor hem of haar opent. Of dat nu gebeurt met het verhaal van Triggerfinger in 'Belpop' of met 'The Handmaid's Tale' - een reeks waar hij mogelijk al iets over gehoord heeft - maakt niet uit. Maar het moet wél kwaliteit zijn. Ik wil ook dat Canvas helder en begrijpbaar is. En voor alle duidelijkheid: de Canvaskijker is zeker niet alleen maar oud. En de digitale bezoeker al helemaal niet."

Is Canvas een mannenzender?

"Dat idee leeft, ja. Maar de cijfers tonen aan dat we best ook heel wat vrouwen bereiken. Wat mij betreft, mag het zeker nog vrouwelijker worden. Ook als het om schermgezichten gaat. We gaan daar aan werken, zonder dat het een fetisj mag worden. Op Eén staan we daar veel verder in, dat geef ik graag toe. We gaan op Canvas zeker niet wachten op de zilveren engel die op een dag uit de lucht valt. We gaan zelf op zoek om naast Phara de Aguirre, Kathleen Cools en Annelies Beck nog meer vrouwen aan te trekken en uit te spelen."

In het verleden voelde je als Canvas-kijker vaak het belerende vingertje: de tv-makers zouden ons wel eens zeggen wat goed is en wat niet...

"En daar wil ik me keihard tegen afzetten. Je moet de kijker niet betuttelen. Canvas moet je prikkelen, je uitdagen, je confronteren. Niet meer, niet minder."

Waar wil je over een jaar staan met de zender?

"Over een jaar wil ik dat de kijker zeker is dat Canvas hem of haar nooit ontgoochelt. Dat wat de zender brengt top is. De juiste internationale fictiereeks, de juiste natuurdocumentaire, de juiste geschiedenisreportage. Juiste dingen op maat van de kijker. Best ambitieus, maar daar wil ik heel goed in worden. Programma's met de stempel 'Canvaskwaliteit' - zonder uitzondering."

***

Het najaar van Canvas

In het najaar bouwt de tweede zender van de openbare omroep resoluut verder op z'n sterkhouders, licht netmanager Olivier Goris toe. "Met onder andere 'Terzake', 'De afspraak' en 'Extra Time'. Maar ook met 'De Ideale Wereld', waar een nieuwe wind waait met Jan Jaap van der Wal. In primetime willen we eigen content afwisselen met internationale reeksen. We gaan ook veel miniseries brengen. Zo is er 'Dank dat u bij ons was', vier afleveringen over veertig jaar nieuwsverslaggeving. Onwaarschijnlijk hoe hard de wereld in die periode geëvolueerd is. Verder is er 'Voor de mannen', met Xavier Taveirne als presentator, over holebipioniers die decennia geleden uit de kast kwamen. De onovertroffen Rudi Vranckx komt met een heel aangrijpende reeks over familieleden van IS-strijders. We hebben een reeks van Michaël Van Droogenbroeck, die tien jaar na de bankencrisis kijkt hoe het er nu aan toe gaat. Lieven Scheire zal op Canvas opduiken met 'The Big Life Fix'. Hij bezoekt mensen met een specifiek probleem en tracht met medewerking van wetenschappelijke 'nerds' een op maat gemaakte oplossing te brengen. Joris Hessels komt met 'De weekenden' en bezoekt negen mensen die iets speciaals gaan beleven - de Canvasversie van Cath Luytens 'Vandaag over een jaar'. Ik kijk ook uit naar 'Kinderen van de kolonie', een soort vervolg van 'Kinderen van de collaboratie'. Een heftige reeks, met veel onverwerkt verleden. En er komt ook opnieuw goeie internationale fictie, uiteraard."