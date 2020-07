Exclusief voor abonnees VRT moet vedettencultus afremmen 01 juli 2020

00u00 0

De VRT moet een terughoudende houding aannemen tegen de vedettencultus van VRT-medewerkers en schermgezichten. Dat zeggen de Vlaamse meerderheidspartijen in aanloop naar een nieuwe beheersovereenkomst met de openbare omroep. Het Vlaams Parlement hield de voorbije weken hoorzittingen met alle betrokkenen om tot een nieuwe beheersovereenkomst te komen voor de periode 2021-2025. N-VA, CD&V en Open Vld hebben nu in een resolutie hun bevindingen op papier gezet. De drie partijen vinden dat de VRT een terughoudende houding moet aannemen tegenover de vedettencultus en dus niet langer mag opbieden om populaire schermgezichten aan boord te halen. Daarnaast moet de omroep bijdragen aan de Vlaamse identiteit, waarbij de Vlaamse canon een rol kan spelen. De VRT moet een voorbeeldrol hebben in het gebruik van de standaardtaal, en de radioprogramma's moeten blijvende aandacht tonen voor Nederlandstalige muziek.

