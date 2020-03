Exclusief voor abonnees VRT krijgt minder maar felle klachten 03 maart 2020

De VRT zag het aantal klachten vorig jaar teruglopen met bijna 16%. Dat blijkt uit het rapport van de VRT-klantendienst. Net als in 2018 stellen ze wel een harde toon vast in sommige berichten. Daarom wil klachtencoördinator Anabel Coremans samen met haar collega's meer inzetten op persoonlijk contact met de klagers. Bij de nieuwsdienst stelt ombudsman Tim Pauwels nog steeds een stijging in het aantal klachten vast, al is deze gematigder dan de vorige jaren.