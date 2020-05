Exclusief voor abonnees VRT investeert in vier nieuwe fictiereeksen 26 mei 2020

De opnames van fictieprojecten liggen wereldwijd zo goed als stil, maar daar brengt de VRT verandering in. De openbare omroep investeert de komende periode in vier nieuwe coronaproof-fictiereeksen van een halfuurtje per aflevering. Eentje daarvan zal 'Lockdown' heten en wordt geregisseerd door twaalf verschillende regisseurs, onder wie Jan Eelen ('Het eiland'), Michaël Roskam ('Rundskop') en Kaat Beels ('Clan'). 'Lockdown' speelt zich telkens af in dezelfde setting, maar elke aflevering staat op zich. Over de andere drie reeksen is voorlopig nog niets bekend, behalve dat het telkens gaat om vier afleveringen die allemaal dit najaar worden uitgezonden. (DBJ)