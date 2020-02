Exclusief voor abonnees VRT en VTM bannen Guy Van Sande van het scherm 04 februari 2020

00u00 0

VRT en VTM verbannen Guy Van Sande (56) van het scherm. Herhalingen waarin hij te zien is, worden geschrapt. Een half jaar geleden werd de acteur schuldig bevonden aan het bezit, de verspreiding en de productie van kinder- porno. VTM stopt nu met het uitzenden van bepaalde afleveringen van 'Aspe', omdat Van Sande er een gastrol in speelt. 'Zone Stad', waarin hij een hoofdrol had, wordt helemaal geweerd. Ook VRT nam maatregelen. "Ketnet besliste een tijd geleden al de afleveringen van 'Spring' waarin Van Sande opduikt nooit meer uit te zenden. Op een kinderzender zou dat heel ongepast zijn", klinkt het. De beslissing van VRT en VTM kan rekenen op de goedkeuring van Child Focus. De kinderrechtenorganisatie stelde zich burgerlijke partij in de zaak tegen Van Sande. "Dit is een blijk van respect voor de slachtoffers."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis