Exclusief voor abonnees VRT en RTFB maken fictiereeks over De Bende van Nijvel 10 juni 2020

00u00 0

De openbare omroepen VRT en RTBF gaan voor het eerst samen een fictiereeks maken. '1985' gaat over De Bende van Nijvel en zal uit acht delen bestaan. De serie is gebaseerd op waargebeurde feiten en speelt zich af in de woelige jaren 80, toen de bendeleden volop terreur zaaiden. De reeks volgt drie jongvolwassenen die terechtkomen in het oog van de storm die België toen op zijn kop zette, met brutale overvallen die elkaar opvolgen en spanningen tussen de onderzoekers die verhinderen om de zaak op te lossen. De voorbereidingen voor de reeks zijn volop bezig. '1985' wordt gemaakt met een gemengde Vlaamse en Franstalige ploeg en ook de cast zal uit zowel Vlaanderen als Wallonië komen. De opnames zijn voorzien voor volgend jaar, de reeks zal ten vroegste in 2022 te zien zijn op Eén en het Waalse La Une. (DBJ)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen