VRT en Boek.be brengen alternatief voor Boekenbeurs 15 juli 2020

De VRT en Boek.be slaan de handen in elkaar om een alternatief voor de Boekenbeurs te organiseren van zondag 1 tot en met woensdag 11 november. Boek.be nam daarvoor boekenliefhebber Tom De Cock onder de arm. Elf dagen lang zal de MNM-dj vanuit Antwerpen zo'n 300 grote namen uit de Vlaamse en internationale boekenwereld interviewen. Daarnaast trekt een reporter door Vlaanderen om lezers en auteurs te ontmoeten. De VRT zendt die interviews via livestream uit op VRT NU. Alle radio- en tv-zenders van de VRT zullen daarnaast de alternatieve Boekenbeurs centraal zetten in de programmatie. Zo willen de VRT en Boek.be heel Vlaanderen aan het lezen krijgen.