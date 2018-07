Vrsaljko onzeker 11 juli 2018

00u00 0

Achter de naam van de Kroatische rechtsachter Sime Vrsaljko staat nog een vraagteken. Hij liep tegen Rusland een knieblessure op en kon de voorbije dagen amper trainen. "Ik voelde iets vreemd in mijn knie. Het is niets ernstig, maar ik ben toch wat ongerust. Hopelijk geraak ik toch nog tijdig fit." Zijn club Atlético Madrid doet er alles aan om hem aan de kant te houden tegen Engeland zodat de blessure niet ernstiger kan worden. Intussen raakte ook bekend dat Vrsaljko op het verlanglijstje van Inter prijkt. Als hij niet fit raakt, verhuist Vida mogelijk naar rechts en komt Corluka in de ploeg. (SJH/DPB)